Власти Пекина не исключают, что "омикрон" в город мог попасть с "посылкой" из-за границы

Администрация Пекина не исключает, что выявленный в городе случай заражения омикрон-штаммом коронавируса мог быть "доставлен" в столицу Китая посылкой из Канады.

Сообщается, что эта посылка была доставлена на территорию КНР через США и Гонконг.

В субботу стало известно, что в Пекине выявлен первый случай "омикрона". Это произошло за три недели до открытия Олимпийских игр. Власти сейчас пытаются приложить огромные усилия, чтобы избежать всплеска заболеваемости в период проведения соревнований.

Так, были буквально оцеплены жилой комплекс и офис женщины с "омикроном", у всех, кто потенциально мог с ней общаться, взяли анализы (а это почти 2,5 тыс. человек).