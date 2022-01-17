СК проводит проверку по факту гибели трех человек при пожаре в многоэтажке в Челябинске

В Челябинске СК проводит доследственную проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в многоэтажке на улице Молодогвардейцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при распитии спиртного.

Напомним, пожар произошел сегодня утром, горела квартира на первом этаже, и было сильное задымление. Из дома самостоятельно вышли 15 человек, в том числе пятеро детей. С помощью спасательных комплектов сотрудники МЧС вывели из опасной зоны еще человек, в том числе двоих детей. Тела двух мужчин и одной женщины обнаружили при тушении пожара. Одного мужчину из горящей квартиры удалось спасти, он был передан медикам. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.