Адвокат нашел нестыковки в деле об ограблении вдовы Градского

Некоторые обстоятельства в деле об ограблении вдовы Александра Градского вызывают вопросы, считает известный адвокат Сергей Жорин.

Ранее в СМИ появилась информация, что злоумышленники спровоцировали ДТП с машиной, за рулем которой была Марина Коташенко. После этого они сели в ее машину и, угрожая пистолетом, заставили ехать к ней домой в Подмосковье. Там они забрали имущество и деньги, а потом заставили вывезти их к месту, где нападавших ждала машина. При этом о случившемся Коташенко, якобы, сообщила в правоохранительные органы спустя несколько часов, а не сразу.

"Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов", - цитирует Жорина "Пятый канал". Адвокат отмечает, что такие дела часто удается раскрыть "по горячим следам", но для этого в полицию надо обращаться сразу же.

Коташенко и Градский прожили в браке почти 20 лет, разница в возрасте между супругами составляла более 30 лет. Александр Градский скончался в Москве в конце ноября 2021 года.