17 Января 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

"Это праздник каждого из вас": Якушев поздравил свердловчан с днем рождения области

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с днем образования Свердловской области.

Сегодня исполняется 88 лет со дня образования региона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Якушев напомнил, что Средний Урал - это "промышленная мощь России и двигатель отечественной экономики".

"Это сильная научная и образовательная школа, развитая медицина, культура, искусство и спорт. Доступные социальные услуги, высокие темпы жилищного строительства и благоустройства", - отметил полпред.

свердловская область стела(2008)|Фото: Накануне.ru

По его словам, за каждым успехом региона стоят жители Свердловской области - "люди волевые, трудолюбивые и нацеленные на результат".

"День рождения региона - это праздник каждого из вас. Желаю вам всего самого доброго и светлого! Пусть дела спорятся, а энергия не иссякает. Благополучия, счастья, крепкого здоровья!", - добавил Владимир Якушев.

Напомним, что датой образования Свердловской области считается 17 января 1934 года.

Теги: Якушев, полпред, поздравление, Свердловская область



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