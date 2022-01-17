"Это праздник каждого из вас": Якушев поздравил свердловчан с днем рождения области

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с днем образования Свердловской области.

Сегодня исполняется 88 лет со дня образования региона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Якушев напомнил, что Средний Урал - это "промышленная мощь России и двигатель отечественной экономики".

"Это сильная научная и образовательная школа, развитая медицина, культура, искусство и спорт. Доступные социальные услуги, высокие темпы жилищного строительства и благоустройства", - отметил полпред.

По его словам, за каждым успехом региона стоят жители Свердловской области - "люди волевые, трудолюбивые и нацеленные на результат".

"День рождения региона - это праздник каждого из вас. Желаю вам всего самого доброго и светлого! Пусть дела спорятся, а энергия не иссякает. Благополучия, счастья, крепкого здоровья!", - добавил Владимир Якушев.

Напомним, что датой образования Свердловской области считается 17 января 1934 года.