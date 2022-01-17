В ассортименте "Атомстройкомплекса" появился цемент повышенной прочности

Завод "АТОМ Цемент" (входит в структуру компании "Атомстройкомплекс") получил сертификат на марку портландцемента типа ЦЕМ I класса прочности 52,5, что позволит производить большое количество более прочного бетона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, данная марка цемента отличается от своих аналогов обеспечением высокой прочности и повышенной устойчивостью к агрессивным воздействиям, среди которых также перепады температур и влажности, что особенно важно для Среднего Урала с его капризным климатом. Высокопрочный цемент собираются применять при заливке фундаментов в строительстве высотных зданий и других ответственных сооружений.

Также большим плюсом, помимо прочности, является то, что для создания прочного бетона необходимо меньшее количество цемента ЦЕМ I 52.5 H, чем цемента других марок.

"Для строительной отрасли высокомарочные цементы наиболее востребованы – они необходимы для возведения как многоквартирного жилья, так и объектов социальной инфраструктуры. Свердловская область – один из лидеров по объемам и темпам строительства, потребность в высокомарочных цементах здесь стабильно высокая. Поэтому при строительстве завода мы были ориентированы именно на выпуск высокомарочного цемента, – рассказывает Эдуард Глызин, исполнительный директор завода "АТОМ Цемент". – На своем заводе мы реализовали современную эргономичную производственную линию, которая обеспечивает продукции стабильное качество – что очень важно для потребителей".

Напомним, что на данный момент предприятие выпускает в год 550 тыс. т. цемента. "Атомстройкомплекс" также использует свою продукцию (не более 30%) для площадок компании, а также в качестве одного из компонентов при выпуске других строительных материалов. Остальной объем продукции потребляют бетонные заводы Свердловской области, которые, в свою очередь, поставляют бетон на большинство строительных площадок региона.