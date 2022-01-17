Порошенко не стали задерживать в киевском аэропорту

Экс-президент Украины Петр Порошенко не был задержан в аэропорту Киева после прилета из Варшавы. Его документы долго проверяли, также при прохождении таможни правоохранительные органы Украины пытались вручить ему повестку о вызове в суд, но бывший глава государства отказался ее принять.

Отметим, что в аэропорту и рядом с ним Порошенко встречала многочисленная толпа – сторонники его движение "Евросолидарность". Сам Порошенко заявил, что собралось около15 тыс. человек, и именно этого побоялись власти, не став задерживать экс-президента.

Порошенко, обращаясь к своим сторонникам, заявил, что власти "пересекли "красные линии", возбудив на него дело о госизмене.

Сейчас Порошенко направляется в суд, где ему будет избрана мера пресечения.