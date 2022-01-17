"МК": Назарбаев посетил родное село в начале января и улетел с семьей в ОАЭ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил родное село Шамалган под Алма-Атой со 2 по 3 января, после чего вылетел в ОАЭ через Киргизию, сообщает "МК". Издание ссылается на слова односельчан Назарбаева.

По их данным, Назарбаев приезжал в село после Нового года, где навестил больного брата Болата. Затем он и некоторые члены его семьи на бронированных машинах уехали в сторону киргизской границы. Там их встретили, доставили в аэропорт, откуда они улетели в Арабские Эмираты, заявил собеседник, находящийся на административной должности.

Напомним, ни сам Назарбаев, ни его представители, ни члены его семьи не делали каких-либо заявлений на протяжении всего кризиса в Казахстане. Также все они не появляются на публике, например, старшая дочь Назарбаева Дарига, которая является депутатом парламента, не посещает заседания – ее представитель сообщил, что народная избранница болеет коронавирусом. СМИ сообщили об увольнении трех зятьев Назарбаева.

На прошлой неделе младшая дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева удалила страницу в Instagram после того, как пользователи и журналисты по открытым данным этого аккаунта предположили, что женщина может находиться в ОАЭ.

Высказываются различные предположения относительно Назарбаева, к примеру, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что бывший правитель страны давно умер.