Британского премьер-министра допросили по делу о вечеринке в его резиденции во время локдауна

По данным британских СМИ, премьер-министра страны Бориса Джонсона допросила Служба высших чиновников королевства – ведомство занимается вопросами соответствия государственных служащих их должностям. The Telegraph сообщает, что интерес представителя службы связан с вечеринкой, которую Джонсон с женой посетил во время локдауна. Предположительно, вечеринка, нарушающая все правила, прошла прямо в резиденции премьера на Даунинг-стрит.

Над Джонсоном активно сгущаются тучи. Так, группа депутатов от правящей Консервативной партии уже призвала Джонсона уйти в отставку. Многие члены парламента сообщают, что получаю сотни обращений от избирателей, возмущенных проделками премьер-министра.

Известно, что вечеринка, в организации которого Джонсон уже повинился, состоялась в апреле 2021 года – накануне перед тем, как королева Елизавета II похоронила супруга, принца Филиппа.

Также появляются сообщения о том, что Джонсон, чтобы усидеть в кресле главы правительства, планирует увольнения ряда сотрудников и серию популистских политических заявлений, например, снятие с 26 января всех оставшихся ограничений, действующих из-за пандемии.

Члены партии Тори, к которой принадлежит Джонсон, в приватных беседах сообщают, что примут решение относительно однопартийца после доклада Службы высших чиновников с оценкой действий премьер-министра. По подсчетам Sunday Times, около трех десятков парламентариев от Тори готовы голосовать за вынесение Джонсону вотума неодверия, но для осуществления этого плана нужно более 50 голосов.