В Нижневартовске в пятый раз эвакуируют школу
В Нижневартовске из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали школу №15, сообщили Накануне.RU в администрации города.
Детей отправили по домам.
"По информации аппарата Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня, 17 января поступило сообщение об очередном минировании средней школы №15. На данный момент принято решение об эвакуации обучающихся и педагогического коллектива. На месте работают кинологи и сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе подобные звонки уже поступали в 15 школу и другие образовательные организации города. После проведения оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов информация не подтвердилась. Отметим, что только школу №15 эвакуировали пять раз подряд.
Добавим, в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.