17 Января 2022
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Политика
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

В Нижневартовске в пятый раз эвакуируют школу

В Нижневартовске из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали школу №15, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Детей отправили по домам.

"По информации аппарата Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня, 17 января поступило сообщение об очередном минировании средней школы №15. На данный момент принято решение об эвакуации обучающихся и педагогического коллектива. На месте работают кинологи и сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе подобные звонки уже поступали в 15 школу и другие образовательные организации города. После проведения оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов информация не подтвердилась. Отметим, что только школу №15 эвакуировали пять раз подряд.

Добавим, в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.

Теги: школа, эвакуация, лжеминирование



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