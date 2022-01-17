Губернатор Андрей Травников потребовал от минздрава полной готовности к приходу новой волны коронавирусной инфекции

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание с членами правительства Новосибирской области, на котором принимались решения по усилению мер по противодействию коронавирусной инфекции в регионе.

Накануне.RU уже сообщало, что на минувшей неделе губернатор поручил усилить мощности колл-центров сферы здравоохранения. Сегодня Андрей Травников констатировал, что начало первой рабочей недели было ожидаемо напряжённым для первичного звена и службы скорой помощи.

В напряжённые дни в основных колл-центрах сферы здравоохранения – службах 112 и 124 – работали минимум по сто операторов. 17 января в 9.00 в колл-центре горячей многоканальной линии 112 работали 116 сотрудников. Согласно докладу министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, сегодня в 9.00 в колл-центре горячей многоканальной линии 112 работали 116 сотрудников, среднее время ожидания дозвона в колл-центры составило 5 секунд.

Учреждения здравоохранения Новосибирской области функционируют в режиме повышенной готовности. За прошедшую неделю служба скорой помощи осуществила 16 222 выезда к пациентам. Продолжается массовая вакцинация от заболевания COVID-19 – всего на территорию Новосибирской области поступило 1 млн 972 тыс. 985 доз комплектов вакцины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Первым компонентом на утро понедельника, 17 января привиты 1 млн 414 тыс. 452 человека, законченный курс вакцинации имеют 1 млн 342 тыс. 171 житель Новосибирской области. В течение первой рабочей недели нового года вакцинацию ежедневно проходят около десяти тысяч человек, из них первым компонентом – в среднем 6,5 тыс. человек в день. Общее количество проведённых тестирований – 3 млн 416 тысяч.

За последние сутки зарегистрировано 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 43 пациента с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию. Общий коечный фонд – 4135 коек, свободными сегодня содержатся 1650 коек.

Андрей Травников потребовал от руководства медицинского ведомства региона быть готовыми к приходу новой волны коронавирусной инфекции.

