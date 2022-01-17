В Березовском начнет работать лаборатория для мониторинга распространения "омикрона"

Из-за обнаружения в России, и в частности в Свердловской области, "омикрона", в Березовском ближе к марту начнет работу лаборатория для мониторинга распространения нового штамма коронавируса. Об этом на свое странице Instagram написал глава города глава Березовского Евгений Писцов.

По его словам, в Березовском расположится одна из 11 лабораторий, которые Роспотребнадзор собирается развернуть на территории всей страны.Он также добавил, что два из четырех первых случая заражения "омикроном" в области были зафиксированы именно в Березовском.

"Этот штамм коронавируса отличается от предыдущих стремительным распространением, что может привести к перегрузке системы здравоохранения. Может сложиться ситуация, когда потребуется массовая госпитализация людей с ослабленным иммунитетом или необходимость врачебной помощи на дому, а ресурсов у медиков не хватит. Перегрузка системы здравоохранения чревата запоздалым оказанием медицинской помощи, потому как просто может не хватать на всех врачей и машин "скорой помощи". В группе риска невакцинированные взрослые и дети, а также те, у кого срок после вакцинации или перенесенной инфекции более 6 мес. Справиться с наступающей пятой волной можно только общими усилиями путем вакцинации и ревакцинации, соблюдая меры индивидуальной защиты в местах скопления людей. Наиболее эффективна от нового штамма, по мнению специалистов, вакцина Спутник-V", - написал градоначальник.

Напомним, что ученые Центра им. Н. Ф. Гамалеи планируют создать новую вакцину против коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например "ухань", "дельты" и "омикрона". На вчерашний день в России с начала пандемии коронавирусом заразились более 10,8 млн человек. Выздоровели 9,8 млн человек. Умерли 321 тыс. 320 человек.