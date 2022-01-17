На американских железных дорогах начались массовые грабежи поездов

В США как фарс повторяется история с ограблением поездов. В прежние времена налётчики проводили целые операции по грабежу экспрессов, их целью становились крупные суммы денег, которые перевозили по железной дороге. Теперь же мир облетают кадры, на которых толпы грабителей потрошат контейнерные поезда, из них достают посылки с самым обычным ширпотребом.

Серия грабежей произошла неподалёку от Лос-Анджелеса на железной дороге, принадлежащей компании Union Pacific.

Чиновники Департамента полиции Лос-Анджелеса заявили, что они не реагируют на сообщения об ограблении поезда, если "Юнион Пасифик" не просит их о помощи, что, по их словам, случается редко, поскольку компания уповает на страховку. У "Юнион Пасифик" при этом есть своя собственная охрана, которая собирается усилить патрулирование и внедрить новые технологии для борьбы с кражами.

Тем не менее, грабежи становятся регулярным явлением — они имели место три месяца назад, затем — около месяца назад, когда железнодорожная насыпь оказалась буквально завалена обрывками упаковки от вскрытых посылок. На прошлой неделе, когда, казалось бы, удалось навести порядок, серия грабежей произошла вновь.



Американские СМИ обращают внимание на то, что от нарушения закона в Калифорнии страдает вся страна, ведь на порт Лос-Анджелес приходится около 40% американского импорта.

Китайский аналитик Чжань Хао отмечает неизбежность нарастания хаоса в Соединённых Штатах:

"Классическая цветная революция здесь невозможна. Подобный сценарий используется Западом в относительно слабых странах. Конкурирующий с официальной властью политический центр поддерживается через сеть неправительственных организаций, СМИ и соцсетей. В плане финансовой поддержки ни одна страна не сможет конкурировать с США, Федеральная резервная система которых фактически выполняет роль глобального центробанка. Роль бумажных СМИ сейчас снижается, а большинство соцсетей находится под контролем властей Соединённых Штатов — в этом плане показательна их борьба с китайским Tik-Tok. Однако учащающиеся беспорядки свидетельствуют о том, что двухпартийная система уже не может обеспечивать надёжное управление в стране. А если создать альтернативный политический центр методами "цветных революций" невозможно, то, вполне вероятно, что внутренние противоречия проявятся в других формах. Вероятно, что BLM-беспорядки, захват Капитолия и нападения на товарные поезда — это лишь предвестники будущего социального взрыва".