17 Января 2022
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Общество За рубежом
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Во Франции суд признал ковид-вакцинацию сознательным экспериментом

Во Франции пожилой парижский бизнесмен умер после ковид-вакцинации. До этого он застраховал свою жизнь на миллионы долларов в пользу детей и внуков в случае смерти после прививки, но суд вслед за страховщиками отказал в страховых выплатах, постановив, что умерший сознательно принимал экспериментальную вакцину на свой страх и риск. Об этом случае пишет Unser Mitteleuropa.
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Семья умершего подала на страховщиков в суд, но проиграла дело. Судьи признали смерть мужчины случаем, который не подпадает под страховые выплаты. Было отмечено, что умерший не мог не знать о побочных эффектах вакцины, так как об этом сообщается, а значит, он сознательно пошел на риск для жизни, потому что во Франции нет закона или предписания, обязывающего людей делать прививки. Поэтому его смерть юридически признана самоубийством.

Цинизм ситуации в том, что власти оказывают давление на граждан, принуждая их к ковид-вакцинации, но вся ответственность перекладывается на самих граждан, которые формально добровольно изъявляют желание ввести себе препарат.

Теги: франция, вакцинация



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