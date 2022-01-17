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Валерий Родин (2020) | Фото: Пресс-служба &quot;МРСК Урала&quot;

Суд освободил от наказания экс-гендиректора "МРСК Урала" Валерия Родина

В понедельник Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору ОАО "МРСК Урала" (ныне "Россети Урал") Валерию Родину. Экс-топ-менеджер освобожден от наказания.
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Напомним, видному уральскому энергетику вменялось уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. По данным прокуратуры, в декабре 2013 года руководитель "МРСК Урала" представил в МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4 уточненные декларации по налогу на прибыль за 2011 и 2012 годы. Как посчитали в ведомстве, они содержали ложные сведения о включении в состав затрат, связанных с текущей финансовой деятельностью и внереализационных расходов, якобы направленных на выполнение задания по мобилизационной подготовке.

"В результате организация уклонилась от уплаты налога на прибыль за 2011 и 2012 годы в особо крупном размере в общей сумме свыше 409 млн рублей", - заявляли в прокуратуре.

Сегодня Мещанский суд вынес свой приговор. Как сообщили Накануне.RU в суде, Родину был назначен штраф в размере 450 тысяч рублей, но экс-глава энергокомпании освобожден от наказания в силу действующего акта об амнистии.

Напомним, источники на энергетическом рынке считали обвинения в адрес Валерия Родина весьма спорными.

Теги: Родин, суд, налоги, приговор



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