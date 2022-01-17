17 Января 2022
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Политика Украина
Петр Порошенко (2020) | Фото: Facebook, Петр Порошенко

Порошенко вылетел в Киев и надеется, что его не задержат

Экс-президент Украины Петр Порошенко вылетел из Варшавы в Киев, где над ним состоится суд по делу о государственной измене. Перед вылетом он заявил журналистов, что не боится возможного задержания после посадки самолета на Украине, чувствует себя правым и поддерживаемым украинским народом.

Ранее Порошенко заявлял, что у действующих украинских властей не хватит "ни духу, ни сил, ни воли" посадить его за решетку.

Напомним, в отношении Порошенко на Украине возбуждено несколько десятков уголовных дел. Одно из них – о госизмене. Экс-президенту вменяется закупка угля на территории ЛНР и ДНР. В обвинении это называется "содействием террористическим организациям ДНР и ЛНР", а также "финансированием терроризма".

Теги: петр порошенко, украина, киев, уголовное дело, госизмена



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