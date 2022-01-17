17 Января 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Гинцбург: Любой штамм коронавируса как "живая вакцина" может привести к смерти

Любой штамм коронавируса, не только "омикрон", может стать "живой вакциной", если человек перенес заболевание, но осложнения бывают разные, вплоть до летальных исходов. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В декабре в ВОЗ не исключили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" поможет справиться с пандемией, начав выполнять роль "живой вакцины", напоминает Regnum.

Гинцбург отметил, что последствия такой "вакцинации" непредсказуемы, в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ученые Центра им. Н. Ф. Гамалеи планируют создать новую вакцину против коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например "ухань", "дельты" и "омикрона". Часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса, а другая часть - на основе "омикрона" - будет защищать граждан от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими уже из "омикрона".

Теги: штамм, коронавирус, гинцбург



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