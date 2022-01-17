17 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
самодельный револьвер системы «Наган» (2019) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

Жителя Нижнего Тагила, расстрелявшего сестру из "Нагана", отдали под суд

В Нижнем Тагиле направлено в суд уголовное дело 60-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве своей сестры, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 15 апреля прошлого года в квартире дома по улице Коминтерна: тагильчанин, обидевшись на младшую сестру из-за отказа помогать ему в уходе за их пожилой больной матерью, выстрелил родственнице в живот из "Нагана". Затем он избил женщину рукояткой пистолета, а увидев, что сестра еще подает признаки жизни, снова выстрелил в нее. В результате она скончалась.

Когда силовикам стало известно о преступлении, они нагрянули в квартиру с обыском. Там правоохранителями были изъяты нестандартный револьвер системы "Наган", 32 патрона к нему, а также порох. Выяснилось, что убийца хранил все это, не имея соответствующего разрешения.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд.

Теги: убийство, Наган, Нижний Тагил



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