Приз - MacBook Air. В Екатеринбурге ищут лучшее название для креативного пространства на Вайнера

В Екатеринбурге выберут название нового креативного пространства, которое расположится в историческом здании на Вайнера,16. Организатором выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, который пообещал автору лучшего названия ноутбук MacBook Air.

Напомним, что на данный момент в здании располагаются магазины "Аленка", "Sisley" и другие. Место также известно музеем "Дом Великана" и аттракционом "Лабиринт страха". Однако в скором времени внутри расположится штаб-квартира сети креативных кластеров региона: региональный продюсерский медиа-центр, предприятия fashion- и ИТ-сферы и других отраслей креативных индустрий. Помимо этого также будет создана уникальная перформативная площадка для профессионалов и новичков отрасли.

Конкурс продлится с 14 января до 21 января текущего года. От каждого участника принимается не более двух заявок, а победитель будет объявлен 28 января. Экспертное жюри, состав которого будет опубликован 24 января, будет смотреть не только на креативность, но и следить за тем, чтобы название отражало значение площадки и связывало историю здания и его современный статус.

Двухэтажное здание на Вайнера, 16 было построено в 1886 году. По данным 1889 года, на усадьбе, кроме главного дома, располагались два флигеля, деревянные службы и баня. В 1906 году дом был перестроен по проекту гражданского инженера К. А. Полкова. Здание является образцом крупного торгового сооружения Екатеринбурга конца XIX-начала XX века. В доходном доме Дмитриевых, кроме их собственных магазинов и квартиры, располагались магазины братьев Агафуровых, Афониной, братьев Ятес, магазин швейных машин "Зингер", а наиболее известным был "Розничный магазин братьев Агафуровых", занимавший основную часть двухэтажного здания.