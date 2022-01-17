17 Января 2022
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Общество Челябинская область
арт-объект, три кита (2021) | Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Главный архитектор Челябинска получил выговор из-за китов на набережной Миасса за 9,7 млн рублей

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов получил выговор из-за установки трех китов на набережной Миасса. Об этом на аппаратном совещании сообщила глава города Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе служебной проверки было установлено, что при разработке концепции праздничного оформления города главным архитектором не в полной мере было изучено пространство, на котором планировалось размещение арт-объекта, а также материалы и особенности конструкции. В результате город мог получить объект, который не отвечал бы функциональным и эстетическим требованиям.

"Так как главный архитектор не обеспечил должным образом выполнение задачи по надлежащему формированию архитектурного облика города, Павлу Крутолапову было объявлено дисциплинарное взыскание и выговор", - подчеркнула Котова.

Напомним, в декабре на набережной установили арт-объект – "Три кита". Стоимость контракта составила 9,7 млн рублей, он был заключен с ООО "Городской дизайн". Однако жители не оценили новый арт-объект. По словам челябинского урбаниста Льва Владова, в городе установили "несколько килограмм металлолома по цене двухкомнатной квартиры". После этого глава Челябинска Наталья Котова поручила провести независимую экспертизу новых арт-объектов. Контрактом заинтересовалась прокуратура. В конце декабря администрация города приняла решение расторгнуть контракт на монтаж арт-объектов из-за низкого качества исполнения работ. Фигуры были демонтированы.

Теги: три кита, арт-объект, экспертиза, контракт, прокуратура, Павел Крутолапов,



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