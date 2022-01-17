В Казахстане уволен третий зять Назарбаева

Третьего зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уволили с высокой должности. Тимур Кулибаев – муж средней дочери Назарбаева Динары – покинул пост главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

На сайте палаты опубликовано обращение самого Кулибаева, но он не поясняет, почему решил покинуть должность.

В субботу стало известно о прекращении полномочий председателя правления АО "КазТрансОйл" Димаша Досанова – мужа Алии Назарбаевой, младшей дочери первого президента Казахстана. Также с аналогичной должности в "НК QazaqGaz" ("Казтрансгаз") уволен Кайрат Шарипбаев, гражданский супруг Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента.

С самого начала кризиса ни Назарбаев, ни его близкие не делали никаких заявлений, публично не выступали, местонахождение их сейчас неизвестно, действующие власти, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, тоже никак не комментируют тему экс-главы государства. Высказываются самые разные предположения, от бегства всей семьи за границу до смерти Назарбаева. Последней версии, в частности, придерживается российский политик Владимир Жириновский.