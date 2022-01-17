17 Января 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Россия США (2013) | Фото:

NYT сообщила о "намеках" России на размещение ядерных ракет "ближе к берегам США"

Российские дипломаты в ходе переговоров в Женеве якобы намекнули на перемещение ядерных ракет "ближе к берегам США", сообщила The New York Times со ссылкой на западных дипломатов.

Утверждается, что Москва может пойти на такой шаг, если Запад не примет требования РФ о гарантиях безопасности.

При этом в материале не уточняется, о каких именно территориях шла речь. Авторы статьи сравнили подобные намерения с Карибским кризисом 1962 года, пишет Regnum.

Как сообщалось ранее, замглавы МИД РФ Рябков не исключил, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности Россия может рассмотреть такую меру, как размещение военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что тема продвижения России в Латинскую Америку не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января. США в случае размещения военных сил РФ в Латинской Америке будут реагировать решительно, пообещал он.

Теги: россия, сша, ядерные ракеты



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