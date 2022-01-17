В Челябинске в результате пожара в многоэтажке погибли три человека

В Челябинске три человека погибли и один пострадал в результате пожара в многоэтажке на улице Молодогвардейцев, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел сегодня утром, горела квартира на первом этаже, и было сильное задымление. Из дома самостоятельно вышли 15 человек, в том числе пятеро детей. С помощью спасательных комплектов сотрудники МЧС вывели из опасной зоны еще человек, в том числе двоих детей.

Тела двух мужчин и одной женщины обнаружили при тушении пожара. Одного мужчину из горящей квартиры удалось спасти, он был передан медикам.

Причину пожара установят сотрудники отделения дознания и специалисты испытательной пожарной лаборатории.