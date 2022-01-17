Житель Екатеринбурга отдал мошенникам 140 тысяч, оплатив поездку на "сайте поиска попутчиков"

Житель Екатеринбурга лишился крупной суммы денег, когда думал, что бронирует поездку на сайте поиска попутчиков. Ссылку на него ему прислал мошенник.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, после январских праздников в линейный отдел МВД в аэропорту Кольцово обратился житель уральской столицы. По словам мужчины, с его карты были списаны 140 тысяч рублей.

Схема мошенничества оказалась следующей: под видом водителя злоумышленник предложил уральцу пройти по ссылке и внести предоплату или забронировать поездку. В открывшемся окне надо было ввести все данные банковской карты, в том числе трехзначный код на обороте, что и сделал потерпевший. Сразу после этого он лишился денег.

"Сервисный сбор (бронирование) оплачивается только в приложении. Если водитель просит сделать это в мессенджере и присылает ссылку - это мошенник. За поездку лучше расплачиваться наличными в машине после того, как поездка будет завершена, или переводом на карту. Вводить данные своей карты при этом не придется", - советуют в полиции.