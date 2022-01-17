17 Января 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Югорске девять педагогов школы искусств отстранили от работы за отказ вакцинироваться

В Югорске девять педагогов школы искусств были отстранены от работы из-за отказа поставить прививку против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила директор школы Галина Драгунова, передает корреспондент Накануне.RU.

Законность такого решения подтвердил суд. По ее словам, шесть человек находятся в отпуске без содержания. Один человек принял решение уволиться, один переболел и еще один решил все же поставить прививку.

По словам Драгуновой, отстраненные сотрудники школы искусств еще не определились, будут ли обжаловать решение суда.

Получить оперативный комментарий по ситуации в департаменте образования Югры не удалось. Накануне.RU направило запрос.

Теги: школа искусств, вакцинация, отстранение от работы



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