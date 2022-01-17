Австралийские власти выслали теннисиста Джоковича в Дубай

17 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт За рубежом
Новак Джокович на турнире Уимблдон-2021 (2021) | Фото: twitter.com/wimbledon

Австралийские власти выслали теннисиста Джоковича в Дубай

Сербского теннисиста Новака Джоковича депортировали из Австралии. После того, как австралийский суд оставил в силе решение властей об аннулировании визы спортсмена, первую ракетку мира доставили в аэропорт Мельбурна, где он сел на рейс Emirates и улетел в Дубай. Власти Объединенных арабских эмиратов, в отличие от австралийских, не требуют у прибывающих в страну сертификат о полной вакцинации от коронавируса – достаточно просто ПЦР-теста.

Перед вылетом Джокович заявил журналистам, что "крайне разочарован" решением австралийского суда, но уважает это решение.

"Мне неудобно, что в последние дни внимание было сосредоточено на мне, я надеюсь, что теперь все мы сможем сосредоточиться на игре и на турнире, которые я очень люблю", - добавил спортсмен.

11-дневная битва между Джоковичем-антипрививочником и австралийскими властями положила конец мечте спортсмена поставить рекорд и добавить в свою коллекцию 21-й приз победителя турнира Большого шлема. Открытый чемпионат Австралии по теннису начался в понедельник без серба.

Теги: новак джокович, депортация, австралия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.01.2022 10:27 Мск Новака Джоковича снова задержали в Австралии


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 454

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Сравнить товары: купить дешёвый телефон в интернет магазине покупайте в проверенных магазинах - мвидео www.mvideo.ru