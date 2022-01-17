Австралийские власти выслали теннисиста Джоковича в Дубай

Сербского теннисиста Новака Джоковича депортировали из Австралии. После того, как австралийский суд оставил в силе решение властей об аннулировании визы спортсмена, первую ракетку мира доставили в аэропорт Мельбурна, где он сел на рейс Emirates и улетел в Дубай. Власти Объединенных арабских эмиратов, в отличие от австралийских, не требуют у прибывающих в страну сертификат о полной вакцинации от коронавируса – достаточно просто ПЦР-теста.

Перед вылетом Джокович заявил журналистам, что "крайне разочарован" решением австралийского суда, но уважает это решение.

"Мне неудобно, что в последние дни внимание было сосредоточено на мне, я надеюсь, что теперь все мы сможем сосредоточиться на игре и на турнире, которые я очень люблю", - добавил спортсмен.

11-дневная битва между Джоковичем-антипрививочником и австралийскими властями положила конец мечте спортсмена поставить рекорд и добавить в свою коллекцию 21-й приз победителя турнира Большого шлема. Открытый чемпионат Австралии по теннису начался в понедельник без серба.