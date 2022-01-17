В Перми из-за коммунальной аварии затопило дорогу

В Перми затопило дорогу между остановками общественного транспорта Левшино и Домостроительная. Как сообщает паблик "Сохраним железную дорогу Пермь 2 - Левшино!", автомобили буквально плывут по проезжей части, а подписчики сравнивают количество воды с "морем".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ООО "Новогор-Прикамье", авария произошла на водопроводе диаметром 300 мл на Щербакова, 75 и на место уже выехала подрядная организация "Строительство и ремонт". После согласования с другими службами, в чьем распоряжении находятся и иные сети, организация приступит к выяснению причины аварии и ремонту.

"На месте уже отключили воду и она больше не поступает. Будет также организована уборка наледи. Организован подвоз воды жителям, попавшим под отключение", - добавили в пресс-службе.