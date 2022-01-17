В Перми из-за коммунальной аварии затопило дорогу

17 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
Коммунальная авария на ул. Щербакова, 75 в Перми (2022) | Фото: vk.com/permlevshino / Людмила Ёлтышева

В Перми из-за коммунальной аварии затопило дорогу

В Перми затопило дорогу между остановками общественного транспорта Левшино и Домостроительная. Как сообщает паблик "Сохраним железную дорогу Пермь 2 - Левшино!", автомобили буквально плывут по проезжей части, а подписчики сравнивают количество воды с "морем".

Коммунальная авария на ул. Щербакова, 75 в Перми(2022)|Фото: vk.com/permlevshino / Людмила Ёлтышева Коммунальная авария на ул. Щербакова, 75 в Перми(2022)|Фото: vk.com/permlevshino / Людмила Ёлтышева

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ООО "Новогор-Прикамье", авария произошла на водопроводе диаметром 300 мл на Щербакова, 75 и на место уже выехала подрядная организация "Строительство и ремонт". После согласования с другими службами, в чьем распоряжении находятся и иные сети, организация приступит к выяснению причины аварии и ремонту.

"На месте уже отключили воду и она больше не поступает. Будет также организована уборка наледи. Организован подвоз воды жителям, попавшим под отключение", - добавили в пресс-службе.

Теги: коммунальная авария, проезжая часть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 454

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети