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Политика В бывшем СССР
акимат Алматы, протесты в Казахстане (2022) | Фото: t.me/zakonkz

Беглый банкир Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева

Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, признался, что призывал протестующих в Казахстане занимать административные здания в ходе беспорядков. Погромы, по его словам, координировались из Киева.

"У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" — находится в Киеве", — заявил Аблязов РИА Новости.

Он утверждает, что штаб начал свою работу в первые дни беспорядков. По его словам, митингующие звонили в штаб и получали алгоритм действий во время протестов.

Также Аблязов заявил, что не имел отношения к началу протестов 2 января, но призвал расширить выступления 3 и 4 января, когда власти Казахстана уже выполнили требования протестующих.

7 января Reuters сообщил, что Аблязов назвал себя лидером "протестного движения" в Казахстане. Он заявил, что "протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать". Казахстан, по его мнению, в настоящий момент "пребывает в геополитической игре", пишет Regnum.

Аблязов занимали должность председателя совета директоров БТА Банка. В 2009 году он покинул страну после того, как финансовую организацию объявили банкротом и национализировали. В Казахстане банкир заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего главы банка Ержана Татишева. Кроме того, его признали виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка.

Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией.

Теги: Мухтар Аблязов, Казахстан, Киев



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