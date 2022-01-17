17 Января 2022
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Австралия признала вакцинацию "Спутником V"

Власти Австралии признали вакцинные сертификаты, выданные привитым российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщило австралийское Управление терапевтических товаров (TGA), передает РБК.

Решение касается только двухкомпонентной вакцины и не распространяется на вакцинированных "Спутником Лайт". Регулятор сообщил, что получил от правительства России дополнительную информацию об эффективности "Спутника V". "Данные свидетельствуют, что две дозы "Спутника V" показали среднюю эффективность против симптоматической инфекции 89% и против госпитализации или смерти 98-100%", — сообщили в управлении.

Австралийские власти отмечают, что признание "Спутника V" расширит возможности для поездок иностранных студентов, бизнес-поездок, проведения спортивных мероприятий.

Теги: австралия, спутник V, признание, вакцинация, вакцина, прививка



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