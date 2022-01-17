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Общество Свердловская область Уральский ФО
Крещение, Москва (2014) | Фото:Накануне.RU

Крещенских морозов на Среднем Урале не будет

На Среднем Урале синоптики предсказали отсутствие крещенских морозов. Предстоящую неделю в регионе сохранится умеренно прохладная погода.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, 17 января в городе будет 15-17 градусов мороза ночью и минус 10-12 днем. 18 января ожидается минус 10-12 ночью, а днем - 7-9 градусов мороза.

На Крещение Господне, 19 января, воздух в Екатеринбурге прогреется до минус 9-11 ночью и минус 6-8 градусов днем. Также в течение недели временами возможен небольшой снег.

Как отмечают синоптики, январь на Урале в этом году немного теплее обычного. Средняя температура с начала месяца (минус 11,7) на 0,8 градуса выше нормы.

Напомним, в Свердловской области решили не отказываться от крещенских купаний из-за ситуации с коронавирусом. В нынешнем году в Екатеринбурге будет открыто девять купелей.

Между тем, свердловский Роспотребнадзор призвал воздержаться от участия в купаниях из-за ковида.

Теги: морозы, Крещение, погода, Екатеринбург



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Ранее 13.01.2022 07:50 Мск В Екатеринбурге на Крещение будет открыто девять купелей


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