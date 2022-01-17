В Екатеринбурге опять "минируют" школы. Уроки отменять не будут

Утро понедельника в Екатеринбурге вновь началось с эвакуации школ из-за угрозы взрыва.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня утром в две школы уральской столицы пришли сообщения о минировании. В заведениях, куда поступили сигналы, была произведена эвакуация учащихся и сотрудников.

"Здания школ проверены специалистами правоохранительных органов, взрывные устройства не найдены. Работа образовательных учреждений возобновлена. Дети возвращаются за парты", - сообщили в мэрии.

В остальных школах города были проведены профилактические мероприятия в рамках действующих инструкций министерства общественной безопасности Свердловской области.

Напомним, на минувшей неделе в Екатеринбурге несколько дней подряд поступали сообщения о якобы заложенных в школах бомбах. Ни в одном случае ничего найдено не было.

Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ФСБ установили, что сигналы о минировании школ Екатеринбурга поступали из-за рубежа.