17 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
Девушка с телефоном (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге опять "минируют" школы. Уроки отменять не будут

Утро понедельника в Екатеринбурге вновь началось с эвакуации школ из-за угрозы взрыва.
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Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня утром в две школы уральской столицы пришли сообщения о минировании. В заведениях, куда поступили сигналы, была произведена эвакуация учащихся и сотрудников.

"Здания школ проверены специалистами правоохранительных органов, взрывные устройства не найдены. Работа образовательных учреждений возобновлена. Дети возвращаются за парты", - сообщили в мэрии.

В остальных школах города были проведены профилактические мероприятия в рамках действующих инструкций министерства общественной безопасности Свердловской области.

Напомним, на минувшей неделе в Екатеринбурге несколько дней подряд поступали сообщения о якобы заложенных в школах бомбах. Ни в одном случае ничего найдено не было.

Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ФСБ установили, что сигналы о минировании школ Екатеринбурга поступали из-за рубежа.

Теги: школы, минирование, уроки, Екатеринбург



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