Задержан мужчина по делу об инциденте в московском автобусе

Нарушителя, который агрессивно высказывался в адрес пассажиров в автобусе в Москве, задержали.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Москве, по данному факту инициировано уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения".

29-летний мужчина задержан. В ближайшее время его доставят в следственный отдел. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Напомним, в Москве один из пассажиров автобуса, предположительно уроженец одной из кавказских республик, называющий себя дагестанцем, оскорбил русских. Видеоролик произошедшего опубликован в соцсетях