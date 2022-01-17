Positive Technologies: обнаружены тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний

Тысячи опасных уязвимостей найдены в результате сканирования сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений и компаний.

Об этом говорится в исследовании российской компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies. Эксперты просканировали более 15 тыс. сетевых узлов в инфраструктуре госучреждений, учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний.

В среднем более 800 уязвимостей в инфраструктуре компаний, по оценке экспертов, являются "крайне опасными". По мнению экспертов, приоритетные уязвимости необходимо выделять по степени возможных негативных последствий для компании, сообщает РИА "Новости".

Ранее персональные данные из базы клиники Verimed, которая занимается лечением алкоголизма, наркомании и других зависимостей, могли быть скомпрометированы.

В интернете появилось объявление об утечке 250 тыс. записей.