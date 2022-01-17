Исследование: на старость копят менее 8% россиян

Менее 8% граждан России регулярно откладывают средства на будущую пенсию, направляя на эти цели в среднем 7,4 тыс. руб. в месяц.

Как говорится в исследовании СберНПФ, по мере приближения к выходу на заслуженный отдых число таких россиян и суммы накоплений увеличиваются. По словам экспертов, при этом подавляющая часть не пользуется услугами НПФ, предпочитая традиционные банковские депозиты и хранение наличных дома.

Наиболее активно откладывают средства на старость обеспеченные, экономически подкованные люди в возрасте 40–50 лет. Как считают участники рынка, популярность пенсионных накоплений пока невелика, но постепенно она растет, пишут "Известия".

Пенсионную реформу в России необходимо начинать заново, так как россияне не доживают до пенсии, заявил депутат Госдумы Олег Нилов. По его словам, средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет всего 64 года (в 2018 году было принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет). Это значит, что большинство мужского населения просто не доживет до пенсии.