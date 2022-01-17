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Политика В России
Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: закон о QR-кодах в общественных местах не будут принимать в спешке

Совет Госдумы 17 января обсудит вопрос о снятии с обсуждения проекта закона о QR-кодах в общественных местах.

Как сообщил председатель Думы Вячеслав Володин, отложить рассмотрение инициативы предложили правительство и "Единая Россия". Согласно проекту документа, с 1 февраля по 1 июня 2022 года россияне старше 18 лет при посещении общественных мест обязаны будут, если решение утвердят на уровне региона, предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо справку о медотводе, однако до 1 февраля можно предъявить ПЦР-тест.

"Появился новый штамм и новые реалии, никто не знает, какая в связи с этим будет обстановка", – сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. "Повлияла именно ситуация с "омикроном", поскольку все готовилось к распространению штамма "дельта", более тяжелого. У "омикрона" свои особенности, поэтому нужно время, чтобы понять, какие меры нужны для борьбы с ним", - отметил депутат.

В проекте программы законопроектной работы Госдумы на весеннюю сессию законопроекта о QR-кодах в настоящее время нет. "Очевидно, что к данному законопроекту было много вопросов. И мы видим, что правительство это понимает. Важно, что никакой спешки с принятием законопроекта нет и не будет", – заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

Пока у глав регионов и санитарных врачей сейчас есть полномочия принимать решения о введении QR-кодов, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник на Охотном Ряду.

Тем не менее, власти не отказались от внесения изменений в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а только решили доработать их. Об этом говорится в поручениях президента России, опубликованных на официальном сайте Кремля.

Теги: QR-коды, Госдума, коронавирус



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