В России сократилось число молодых работников

За последний год число молодых работников в РФ сократилось почти на полмиллиона человек.

Таковы данные Росстата. Тенденция к сокращению численности таких сотрудников наблюдается с начала 2010-х годов. С тех пор их стало меньше на 6 млн, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По словам экспертов, ситуация может негативно сказаться на передовых областях и даже снизить скорость инноваций — но при этом она открывает новые возможности для более возрастных сотрудников.

По мнению экспертов, главная причина убыли молодой рабочей силы кроется в демографическом кризисе 90-х годов. Также причина кроется и в эпидемии коронавируса, во время которой тысячи сотрудников в возрасте 30 лет, занятых в сфере услуг, развлечений и малом бизнесе, пострадавших из-за карантинных ограничений, остались без работы.

По словам аналитиков, ситуация будет ухудшаться: в ближайшие 10 лет наиболее активная группа работников может лишиться еще нескольких миллионов человек, и к 2030 году сократиться еще на четверть, пишут "Известия".

Пока в России только появляется "Омикрон", западные эксперты уже вовсю оценивают старания разных государств по восстановлению экономики после пандемии и кризиса Covid-19. Согласно исследованию "Блумберг", хуже всего справляется с этим Россия – и всё из-за нехватки рабочей силы: во время локдауна из страны выслали миллионы рабочих-мигрантов еще в прошлом году.