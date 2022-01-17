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коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Прогноз: пик заболеваемости омикроном в России придется на январь

Пик заболеваемости новым штаммом COVID-19 "омикроном" может произойти в России 22 января.

Как говорится в исследовании Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, 5 февраля это будет очевидно и по официальной статистике. Согласно расчетам экспертов, на пике пятой волны коронавируса статистика, основанная на выполненных тестах на вирус, может вырасти до показателя 85 тыс. 700 в сутки.

Прогноз Института строится на основе предыдущих тенденций, основанных на результатах тестирования на COVID-19, и обновляется каждые две недели. Как ожидается, пик нагрузки на российское здравоохранение произойдет 9 февраля и потребует 133 тыс. 200 коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года, пишут "Ведомости".

За три дня с 10 января число заражений "омикроном" в РФ выросло в 2,6 раза, в Москве – в 2,3 раза.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов предположил, что надвигающаяся волна коронавируса станет самой сильной в России с момента начала пандемии. Причиной этому станет быстрое распространение штамма "омикрон".

Теги: коронавирус, омикрон, эпидемия



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