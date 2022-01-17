РПЦ: мошенники вымогают деньги на реставрацию храмов в Казахстане

В РПЦ рассказали о злоумышленниках, которые вымогают деньги на реставрацию храмов после недавних беспорядков в Алма-Ате.

Неизвестные рассылают сообщения с поддельной подписью главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона. В письмах содержатся призывы перечислить средства на восстановление храмов в Казахстане, а также ложные данные о разрушениях в Иверско-Серафимском женском монастыре, сообщает ТАСС.

Тем временем, спустя почти 17 лет ремонтных работ, в селе Новоипатово (Свердловская область), наконец, был восстановлен храм Архангела Михаила. Здание, построенное еще в 1869 году, было уничтожено пожаром в 1930-ых годах и только в начале 2000-ых по инициативе жителей села и настоятеля стартовали восстановительные работы, к которым позднее присоединился Фонд святой Екатерины.