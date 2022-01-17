Mirror: сбежавший в Британию экс-сотрудник КГБ и ФСБ заявил об угрозах

Сбежавший в Британию бывший сотрудник КГБ и ФСБ России Борис Карпичков заявил, что получил письмо с угрозами жизни.

Как пишет издание Mirror, мужчина уверяет, что послание, запечатанное в конверт из пузырчатой пленки, пришло по почте 2 января 2022 года. "Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути. Ты уже полутруп", — следовало из сообщения.

Карпичков сообщил, что вскоре после того как он вскрыл последнее письмо, у него появились симптомы, похожие на грипп.

Напомним, ранее Mirror сообщила, что полиция Великобритании установила личность человека, отравившего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным издания, основным подозреваемым является 54-летний "бывший шпион ФСБ" с позывным "Гордон". Мужчина также скрывался под именем Михаил Савицкис и еще двумя псевдонимами. Эту информацию полиция якобы получила после пятичасового допроса перебежчика — бывшего агента КГБ Бориса Карпичкова.