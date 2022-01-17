17 Января 2022
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уголовное дело (2016) | Фото: ptzgovorit.ru

По факту нападения на вдову Градского заведено уголовное дело

Правоохранительные органы инициировали уголовное дело по статье о разбое после вооруженного нападения на вдову исполнителя Александра Градского Марину Коташенко.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание налетчиков, сообщает ТАСС.

Напомним, на 255 километре ЦКАД неизвестный за рулем Volkswagen спровоцировал аварию, после чего трое мужчин подсели в машину к Коташенко, и, угрожая оружием, заставили женщину вернуться домой. Там они вымогатели забрали у нее 100 млн руб.

Теги: Градский, нападение, разбой



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Ранее 16.01.2022 21:59 Мск В Подмосковье неизвестные совершили разбойное нападение на вдову Александра Градского


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