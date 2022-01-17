По факту нападения на вдову Градского заведено уголовное дело

Правоохранительные органы инициировали уголовное дело по статье о разбое после вооруженного нападения на вдову исполнителя Александра Градского Марину Коташенко.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание налетчиков, сообщает ТАСС.

Напомним, на 255 километре ЦКАД неизвестный за рулем Volkswagen спровоцировал аварию, после чего трое мужчин подсели в машину к Коташенко, и, угрожая оружием, заставили женщину вернуться домой. Там они вымогатели забрали у нее 100 млн руб.