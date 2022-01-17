Беглов попросил КС вмешаться в спор энергетиков с налоговиками

Конституционный суд России по запросу правительства Санкт-Петербурга и ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" проверит положения ст. 256 Налогового кодекса РФ, устанавливающие перечень амортизируемого имущества.

Как следует из сообщения суда, спор касается доначисления налога на прибыль в отношении имущества, приобретенного за счет средств городского бюджета и переданного в хозяйственное ведение "ТЭК СПб".

Федеральная налоговая служба доначислила ГУП 821,5 млн руб. налога на прибыль. Как считают налоговые органы, организация неправомерно отразила в составе расходов суммы амортизационных отчислений по тепловым сетям, котельным и прочему городскому имуществу, находящемуся в хозяйственном ведении.

При этом ФНС апеллировала к п. 2 ст. 256 Налогового кодекса, согласно которому амортизации не подлежит имущество, приобретенное за счет бюджетных средств целевого финансирования.

Арбитражные суды такую трактовку поддержали. Однако энергетики и правительство Санкт-Петербурга пытаются в КС доказать, что переданное в хозяйственное ведение "ТЭК СПб" имущество является не целевым финансированием, а взносом города в уставной фонд ГУП. Иное применение спорной нормы ставит госпредприятия в неравные условия в зависимости от форм собственности, доказывают заявители, сообщает "Коммерсант".