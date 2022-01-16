17 Января 2022
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Александр Градский (2018) | Фото:Википедия

В Подмосковье неизвестные совершили разбойное нападение на вдову Александра Градского

В Подмосковье совершено разбойное нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко, сообщает telegram-канал 112.

По данным канала, на 255 километре ЦКАД неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию, после чего трое мужчин подсели в машину к Марине Коташенко, и, угрожая оружием, заставили женщину вернуться домой в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе. Там, со слов вдовы Градского, вымогатели забрали у нее 100 миллионов рублей, а после потребовали довезти их до Апрелевки. С заявлением Коташенко обратилась только через несколько часов.

Напомним, Градский скончался на 73-м году жизни от инфаркта головного мозга 28 ноября 2021 г. 26 ноября стало известно о госпитализации артиста.

Теги: Марина Коташенко, разбойное нападение



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