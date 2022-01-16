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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2021) | Фото: В.Н. Горелых

В Свердловской области водитель сбил четырехлетнюю девочку

Госавтоинспекция Свердловской области устанавливает обстоятельства ДТП во время которого пострадала четырехлетняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Инцидент произошел сегодня днем в поселке Гари на ул. Колхозная у дома № 28.

"По предварительным данным, 60-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ - 21102", допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, четырехлетнюю девочку, перебегающую проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, из-за стоящего автомобиля. В результате осмотра врачами в медицинском учреждении у пешехода диагностирован перелом левой бедренной кости. В ходе опроса сотрудникам ГИБДД водитель, имеющий стаж вождения 34 года, пояснил, что он двигался по улице Колхозная со скоростью около 30 км в час., резко из-за стоящей "семерки" на дорогу выбежала девочка, наезда на пешехода избежать не удалось. Также установлено, что водитель к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, сотрудники ГИБДД провели освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения, трезвый", - говорится в сообщении.

Ребенок на улице находился вместе с отцом и соседкой. Отец отвлекся на несколько минут, а девочка побежала домой по диагонали, выбежав из - за автомобиля, который припарковал отец на противоположной стороне.

В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ,за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Теги: ДТП, девочка, ребенок, водитель



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