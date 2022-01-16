Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать страницу российской делегации на венских переговорах

Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms, владеющей социальной сетью Facebook, с требованием снять все ограничения с официальной страницы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, а также объяснить причины их введения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Администрация Facebook ограничила доступ к официальной странице делегации. Поводом якобы стала публикация запрещенного контента.

В письме отмечается, что данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено.

Переговоры в Вене стали третьей частью консультаций России и Запада. 10 января в Женеве общались представители России и США, 12 января в Брюсселе завершился Совет Россия—НАТО.