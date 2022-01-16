Россия может разорвать отношения с США в случае новых санкций

Россия может разорвать отношения с США в случае новых санкций, в том числе в отношении руководства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN.

"В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации", - приводит его слова ТАСС.

Так Песков прокомментировал слова ведущего о том, что Россия якобы угрожает военными действиями из-за ситуации на Украине. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Россия самодостаточная страна, для того, чтобы чувствовать себя уязвимой из-за санкций.