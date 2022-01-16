17 Января 2022
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автобус, транспорт, общественный транспорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Москве возбудили уголовное дело в отношении дагестанца, оскорблявшего русских

В Москве один из пассажиров автобуса, предположительно уроженец одной из кавказских республик, называющий себя дагестанцем, оскорбил русских. Видеоролик произошедшего опубликован в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам очевидцев, конфликт разгорелся из-за того, что молодой человек попросил водителя сделать остановку в неположенном месте, а когда водитель отказался - начал нецензурно браниться. В ответ на замечание от пассажиров - пожилой семейной пары - заявил, что настанет время, когда "дагестанцы начнут бить русских".

На произошедшее уже отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он потребовал от "героя" видеоролика не только извинений в адрес тех, кого он оскорбил, но и по отношению к тем, от чьего лица он говорил.

"Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим. Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления. Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить. В Дагестане в мире и дружбе живут десятки народов. Республика является образцом вековых гармоничных отношений между представителями разных этносов, религий и культур. Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи. В гостеприимстве дагестанцев лично могли убедиться тысячи россиян, которые ежегодно посещают республику, а оценку поведению молодого человека могут и должны дать правоохранительные органы", – заявил он.

Отметим, что правоохранительные органы проверку уже начали. В СКР Москвы возбудили уголовное дело по статье "О разжигании розни".

Теги: дагестан, Сергей Меликов, разжигание розни, оскорбления, бить русских



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