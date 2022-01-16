Губерниев раскритиковал курганских властей из-за закрытия школ биатлона

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал губернатора Курганской области Вадима Шумкова обратить внимание на проблему с биатлоном в регионе. В эфире "Матч-ТВ" он, со ссылкой на спортсменов-ветеранов сообщил, что в области закрылись почти все школы.

Происходящее он назвал "тревожным сигналом" и попросил Шумкова и Минспорта разобраться в происходящем. При этом, Губерниев призвал властей ровняться на соседнюю Тюмень.

Отметим, что Губерниев неоднократно обращает внимание на существующие проблемы в спорте. Так, ранее спортивный комментатор потребовал срочно решить проблемы учебно-тренировочной базы "Динамо" в Екатеринбурге. А еще раскритиковал организацию чемпионата России по лыжным гонкам. Кроме того, доставалось и "тюменским властям" - в сентябре 2021 года он обратил внимание на недостаточный уровень подготовки спортсменов из Тюмени.