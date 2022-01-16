Не хватает мест даже в коридорах: больницы Петербурга переполнены из-за гололеда

Больницы Петербурга переполнены пациентами с травмами, не хватает мест даже в коридорах, сообщает «Ридовка». Причиной повышенной травматизации стала неудовлетворительная уборка снега, организованная Смольным.

В крупнейшей клинике Санкт-Петербурга, Елизаветинской больнице сообщили, что ежедневно в стационар поступают множество пациентов. В основном это пострадавшие от гололеда.

«Только за последние сутки поступило 85 человек в травматологическое отделение и 47 человек в нейрохирургию. Это общее число поступивших, не только с травмами, полученными при падении на наледи. Но в основном, конечно, из-за этого. Можно сказать, что поступает огромное количество человек», - сообщили 15 января в клинике.

В НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе отмечают, что только за 13 января к ним поступило сразу 50 человек, хотя приемное отделение рассчитано всего на полсотни коек. На видеозаписях видно, что пациенты лежат даже в коридорах. Издание приводит также отзыв о городской больнице №26, в которой переполнены даже коридоры. Пациенты жалуются на скученность и духоту, а также время ожидания помощи.

«Какой кошмар мы пережили вчера, чтобы добраться вначале в травмпункт на Московском, 87, откуда повезли на «скорой» в больницу на Костюшко. Забиты все коридоры на каталках, инвалидных креслах. Духота невообразимая, теснота. Пробыли в этом аду с 14 до 22», - сообщают петербуржцы.

Причиной увеличения травм стало отсутствие уборки льда с улиц города, усугубившееся перепадами температур. Морозные дни сменяются оттепелью, однако в Смольном не спешат использовать теплые периоды для уборки наледи.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ответственность за уборку улиц лежит на правительстве города, и в первую очередь на его главе.

«Я с себя этой ответственности не снимаю», - заявил Беглов.

После признания губернатора лучше убирать улицы Петербурга не стали. В городе по-прежнему не вывезен снег, а дороги превратились в «каток», что привело не только к травмам, но и увеличению числа ДТП.