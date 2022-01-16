В Магнитогорске местная жительница провалилась под пол в церкви

70-летняя жительница Магнитогорска провалилась под пол в небольшой церкви, сообщили Накануне.RU в пресс-службе поисково-спасательной службе Челябинской области.

"После проведения частичного ремонта в местной небольшой церкви оставался частично разобранным деревянный настил пола. Не заметив в темноте опасности, одна из прихожанок провалилась под пол, прямо между труб коммуникаций. Возраст, старая травма ноги, боль, испуг - не позволили ей самостоятельно выбраться из плена. Оказавшиеся рядом женщины также оказались бессильны, однако они смогли обратиться за помощью к спасателям областной ПСС", - говорится в сообщении.

После того, как спасатели Магнитогорского отряда подняли женщину на руках с метровой глубины и переложили на носилки, сотрудники СМП оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали женщину в лечебное учреждение.