В уральском селе завершили 17-летнее восстановление храма Архангела Михаила

Спустя почти 17 лет ремонтных работ, в селе Новоипатово (Свердловская область), наконец, был восстановлен храм Архангела Михаила. Здание, построенное еще в 1869 году, было уничтожено пожаром в 1930-ых годах и только в начале 2000-ых по инициативе жителей села и настоятеля стартовали восстановительные работы, к которым позднее присоединился Фонд святой Екатерины.

Сегодня, 16 января, состоялось освящение храма, в котором принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, передает корреспондент Накануне.RU.

"Когда видишь старый разрушенный сельский храм, это как вопросительный знак – и что? Раньше были силы, чтобы тут на пустом месте построить храм, а хватит ли, чтобы привести в порядок и наполнить его жизнью? Сегодня мы видим, что сил хватило. Сегодня мы благодарим Фонд святой Екатерины и людей вокруг него. Они не только радеют о восстановлении строительства храма святой Екатерины, но и в небольшом селе. Я думаю, что это не единичное событие и досюда дотянулась рука святой великомученицы Екатерины. Архангел Михаил был поставлен у райских ворот, когда Адама и Еву изгнали. Это главнокомандующий ангельских сил", – рассказал митрополит.

По его словам, сегодня было совершено только малое освящение. Через два года предполагается также расписать храм изнутри, после чего будет совершено и великое освящение.

Работы по восстановлению стартовали еще в 2005 году силами прихожан, однако отремонтировать удалось немного. Два года назад свою помощь предположил Фонд святой Екатерины, и спустя 1,5 года в храме Архангела Михаила, наконец, был восстановлен барабан под главным куполом, демонтирован старый кирпич и залит новый пол. В августе прошлого года на храм установили кресты высотой 2,6 м, которые перед этим освятил протоиерей Димитрий Черняк с настоятелем храма Андреем Костаревым. Именно этот момент в итоге и принято считать новым днем рождения храма.

"Этот храм, как сердце нашего села, да и всех окрестных сел и деревень тоже. Было грустно видеть его в разрушенном состоянии. Сегодняшний день – действительно праздник, потому что начинали восстанавливать храм сами жители. Душа радуется", – поделилась своими мыслями жительница Новоипатово Светлана.

На литургию приехал и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

"Нужно сказать, что храм начал восстанавливаться силами жителей села Новоипатово, но, действительно, настоящий импульс к восстановлению дал председатель фонда Игорь Алтушкин. Это было буквально два года назад, и мы сейчас можем видеть, какую огромную работу сделали наши строители. Сегодня у нас знаменательное, священное событие, огромное число людей сегодня причастились, и надеемся, что этот храм будет жить полноценной жизнью", – заявил Александр Андреев.

По его словам, храм находился в почти разрушенном состоянии и не работал на протяжении 92 лет. Сумму, которая была потрачена на все ремонтные работы, директор фонда так и не назвал, но отметил, что это "очень много".



На торжественном мероприятии присутствовало около 200 человек, среди которых были как дети, так и пенсионеры. В конце службы жители села подарили митрополиту корзину с подарками "собственного сельского производства" и поблагодарили за освящение храма. Поблагодарил митрополита, а также всех присутствующих и настоятель храма иерей Андрей Костарев.

По его словам, когда в сельском храме возобновилась служба, в нем не было ни окон, ни дверей, ни потолка, ни даже нормального пола, из-за чего молиться приходилось, стоя на камнях. Однако теперь божьи стены окружает благоустроенная территория, а в скором времени в рядом стоящем здании разместят воскресную школу для детей.



Напомним, каменный храм во имя Архангела Михаила в русско-византийском стиле заложили в 1862 году, а в 1869 году освятили. Особенность храма в том, что он возведен без фундамента, непосредственно на скальном основании. На строительство колокольни деньги пожертвовал Иоанн Кронштадтский. В 1930-е годы здание закрыли, а внутри разместили склад зерна. Но после пожара его на десятилетия забросили.