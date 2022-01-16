16 Января 2022
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(2021) | Фото: Медицинская фракция

Российские ученые планируют создать вакцину на основе нескольких штаммов коронавируса

Ученые Центра им. Н. Ф. Гамалеи планируют создать новую вакцину против коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например "ухань", "дельты" и "омикрона", сообщает замдиректора центра Денис Логунов.

"Возможно создание такой более сложной вакцины", - приводит слова Логунова ТАСС. Часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса, а другая часть - на основе "омикрона" - будет защищать граждан от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими уже из "омикрона".

Всего в России с начала пандемии коронавирусом заразились более 10,8 млн человек. Выздоровели 9,8 млн человек. Умерли 321 тыс. 320 человек.

Штамм "омикрон" был выявлен в Екатеринбурге сразу у четырех человек.

Теги: вакцина, штамм, коронавирус



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